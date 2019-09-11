Девушка Луиса Адриано станцевала после хет-трика возлюбленного

Екатерина Дорожко, девушка форварда "Палмейраса" Луиса Адриано, эмоционально отреагировала на хет-трик своего возлюбленного.

Напомним, что экс-нападающий "Спартака" трижды поразил ворота "Флуминенсе" в матче чемпионата Бразилии.

После матча Дорожко выложила в соцсетях видеоролик, на котором она танцует.

Русская девушка Луиса Адриано станцевала после трех голов экс-спартаковца в чемпионате Бразилии pic.twitter.com/lj6qjwUZJF — Александр (@optaluna) September 11, 2019

Не пропустите: Луис Адриано прокомментировал свой хет-трик в матче с "Флуминенсе". | http://soccernews.ru