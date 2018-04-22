Девушка Неймара дала ему совет насчет будущего клуба

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Девушка Неймара дала ему совет насчет будущего клуба
Девушка нападающего ПСЖ Неймара Бруна Маркезини считает, что бразильцу не нужно менять клуб, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, Маркезини работает моделью и ее все устраивает в Париже. К тому же она дружит со многими женами игроков ПСЖ и не хочет жить далеко от них.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар летом намерен перейти в "Реал". Также им интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: В контракте Неймара отсутствует пункт о выкупе. | http://soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Подстраиваться под девушку. Каблук(((

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