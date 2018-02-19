Девушка Неймара начала углубленно изучать испанский язык

Теги неймарпсжреал мадрид

Девушка Неймара начала углубленно изучать испанский языкИспанская пресса обнародовала очередное подтверждение того, что форвард французского ПСЖ Неймар таки собирается перейти в мадридский "Реал".

Так, сообщается, что подруга 26-летнего нападающего парижан Бруна Маркезини начала углубленное изучение испанского языка. По мнению СМИ, бразилец может перебраться на "Сантьяго Бернабеу" уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 16 результативных передач в 28 матчах за ПСЖ.

Напомним, тер Штеген высказался об уходе Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

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