Девушка Неймара призналась в отсутствии изнасилования

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Девушка Неймара призналась в отсутствии изнасилования

Бразильский юридическое бюро "Фернандес и Абреу" расторгло контракт с девушкой, которая обвиняла в изнасиловании нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Globoesporte.

По сведениям источника, это произошло после того, как девушка сообщила, что секс с Неймаром у нее был по обоюдному согласию. При этом она сказала, что форвард вел себя грубо и бил ее. Из-за отказа бюро девушка наняла нового адвоката.

Ранее неназванная девушка заявила, что Неймар изнасиловал ее 27 мая в парижском отеле. Сам бразилец все обвинения отвергает.

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