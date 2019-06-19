Девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, потеряла телефон с перепиской с футболистом

Нажила Триндади, модель, которая обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании, не сумела предоставить улики полиции, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, девушка заявила полицейским, что потеряла телефон. По ее словам, в телефоне была переписка с футболистом.

Стоит отметить, что ранее Триндади заявила о краже планшета с видео с неправомерными действиями со стороны Неймара по отношению к ней. Ранее работать с моделью отказались уже трое адвокатов.

Что касается 27-летнего Неймара, то он утверждает, что секс с девушкой у него был по согласию.

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