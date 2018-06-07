Девушка португальского вратаря дала оригинальный совет футболистам



Девушка вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу Вера Рибейру в своей книге "Инструкция по соблазнению" посоветовала футболиста заниматься мастурбацией, сообщает The Mirror.

"Ничего хорошего от сексуального воздержания не будет. Футболисты не должны воздерживаться, но из-за подготовки к матчам они не видятся со своими женами", - написала Рибейру.

Напомним, что сборная Португалии на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с командами Испании, Марокко и Ирана.

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