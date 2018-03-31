Девушка Роналду больше не хочет рожать

Девушка Криштиану Роналду Жоржина Родригес больше не хочет рожать детей.

В прошлом году модель родила первого ребёнка - девочку. Португалец воспитывает четырех детей, трое из которых от суррогатной матери.

”Я вижу себя заботящейся о четырёх детях, которые к тому моменту будут старше. Не могу представить, что у меня будет больше детей”.

Сам Роналду заявил, что хочет семь детей и столько же ”Золотых мячей".

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