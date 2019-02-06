Девушка Роналду мило поздравила футболиста в соцсети
Вчера, 5 февраля, Криштиану Роналду празднует свой 34 день рождения.
Невеста футболиста Джорджина Родригес выложила в инстаграме видео, на котором португалец играет со своим сыном Матео.
Дувушка Роналду подписала видео следующим образом:
"Поздравляю, любовь моя! Спасибо тебе за то, что делаешь нас счастливыми каждый день! Очень любим тебя".
У футболиста и Родригес четверо детей.
Читайте также: Роналду поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии
-
Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой
-
"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"
-
Стало известно, сколько "Арсенал" выделит на летние трансферы
-
Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 февраля
-
"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии
-
Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой
-
"Падерборн" в гостях обыграл "Дуйсбург" и вышел в 1/8 финала Кубка Германии
-
"Брентфорд", "Ньюпорт", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вулверхэмптон" прошли в 1/8 финала Кубка Англии
-
Девушка Роналду мило поздравила футболиста в соцсети
-
Рамос рассказал о желании стать тренером
-
Ройс забил в 4-м матче подряд за "Боруссию"
-
Матч "Марселя" и "Бордо" проходил без болельщиков, но игру внимательно смотрел кот
-
Бейл ярко высказался об уходе Зидана из "Реала"
-
"Барселона" выйдет на матч с "Реалом" в специальной форме
-
Скоро мы станем лидерами: Гвардиола ярко высказался о чемпионской гонке
-
"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1
-
"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"
-
1
"Байер" проиграл "Хайденхайму", а "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"
-
"Дижон", "Орлеан" и "Нант" прошли в 1/8 финала Кубка Франции
-
1
"Ювентус" согласовал с "Дженоа" переход молодого игрока
-
1
Месси сам решит будет ли участвовать в матче с "Реалом"
-
1
Месси тренировался в общей группе
-
1
Роналду поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Аталанта
|22
|35
|6
|Рома
|22
|35
|7
|Лацио
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9