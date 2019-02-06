Девушка Роналду мило поздравила футболиста в соцсети

Вчера, 5 февраля, Криштиану Роналду празднует свой 34 день рождения.

Невеста футболиста Джорджина Родригес выложила в инстаграме видео, на котором португалец играет со своим сыном Матео.

Дувушка Роналду подписала видео следующим образом:

"Поздравляю, любовь моя! Спасибо тебе за то, что делаешь нас счастливыми каждый день! Очень любим тебя".

У футболиста и Родригес четверо детей.

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