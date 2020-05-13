Девушка Роналду опубликовала эффектное фото в инстаграме

Теги ювентускриштиану роналду

Девушка Роналду опубликовала эффектное фото в инстаграме

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес в инстаграме опубликовала очередное экстравагантное фото из спортзала.

Родригес выложила снимок в спортивном костюме, который подчеркивает ее формы. Подписчики соцсети пришли в восторг от фотографии. На посте уже больше 2-ух миллионов лайков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New @aloyoga

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Стоит отметить, что девушка Роналду каждый день радует пользователей инстаграма фотографиями своей фигуры.

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