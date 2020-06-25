Девушка Роналду опубликовала фото с отдыха на яхте

Теги ювентускриштиану роналдуджорджина родригес

Девушка Роналду опубликовала фото с отдыха на яхте

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась новым фото в инстаграме.

В этот раз девушка опубликовала снимок, на котором она запечатлена на яхте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Напомним, что Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённые суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.

Не пропустите: Девушка Роналду поделилась новым фото в инстаграме. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов