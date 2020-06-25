Девушка Роналду опубликовала фото с отдыха на яхте

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась новым фото в инстаграме.

В этот раз девушка опубликовала снимок, на котором она запечатлена на яхте.

Напомним, что Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённые суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.

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