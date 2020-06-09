Девушка Роналду опубликовала фото в элегантном платье

Возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес опубликовала фотографию в инстаграме в элегантном платье у рояля.

"Будьте смелыми и добрыми", - подписала фото девушка.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года она родила от него дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть еще трое детей, который были рождены от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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