Девушка Роналду опубликовала фотографию из спортзала
Возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме выложила очередное фото из спортзала.
"Важность того, чтобы быть собой, заключается в принятии и признании того, кем мы являемся, у всех нас есть дары, поэтому у всех нас есть чему учить, делиться и учиться. Это то, что делает нас уникальными и особенными. Важность того, чтобы быть собой, заключается в принятии и признании того, кем мы являемся, у всех нас есть дары, поэтому у всех нас есть чему учить, делиться и учиться. Это то, что делает нас уникальными и особенными", - подписала фотографию девушка.
Роналду встречается с Родригес с начала 2017 года. Вместе пара воспитывает четверых детей. Португалец с 2018 года выступает за туринский "Ювентус".
Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона футболист покинет итальянский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16