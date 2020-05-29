Девушка Роналду опубликовала фотографию из спортзала

Возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме выложила очередное фото из спортзала.

"Важность того, чтобы быть собой, заключается в принятии и признании того, кем мы являемся, у всех нас есть дары, поэтому у всех нас есть чему учить, делиться и учиться. Это то, что делает нас уникальными и особенными. Важность того, чтобы быть собой, заключается в принятии и признании того, кем мы являемся, у всех нас есть дары, поэтому у всех нас есть чему учить, делиться и учиться. Это то, что делает нас уникальными и особенными", - подписала фотографию девушка.

Роналду встречается с Родригес с начала 2017 года. Вместе пара воспитывает четверых детей. Португалец с 2018 года выступает за туринский "Ювентус".

Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона футболист покинет итальянский клуб.

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