Девушка Роналду опубликовала милое видео с футболистом и детьми

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Девушка Роналду опубликовала милое видео с футболистом и детьми

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина опубликовала в инстаграме семейное фото и видео того, как она с футболистом проводят время на карантине с детьми. 

"Люблю, когда мы проводим дни все вместе играем, учимся, наслаждаемся временем. Если и есть что-то хорошее в изоляции - счастливые моменты, которые занимают 99% времени", - написала девушка в соцсети.

На данный момент футболист отсиживает двухнедельный карантин перед тем, как приступить к командным тренировкам

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