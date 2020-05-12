Девушка Роналду опубликовала пикантное фото из тренажерного зала

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Девушка Роналду опубликовала пикантное фото из тренажерного зала

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала фото из тренажерного зала в своем Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New @aloyoga

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года она родила от него дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть еще трое детей, который были рождены от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.

В ныненшем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

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