Девушка Роналду опубликовала совместное фото с детьми футболиста

Теги криштиану роналду

Девушка Роналду опубликовала совместное фото с детьми футболиста

Девушка португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме опубликовала фото с детьми.

На снимке девушка держит в руках связку шаров в окружении детей.

"24 часа в сутки, 365 дней в году абсолютной любви", - написала девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/365 de absoluto amor #happy #family #love @cristiano

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Напомним, Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей: близнецов Еву и Матео, 10-летнего Криштиану-младшего и трехлетнюю дочь Алану Мартину. 

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