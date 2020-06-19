Девушка Роналду опубликовала совместное фото с детьми футболиста

Девушка португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме опубликовала фото с детьми.

На снимке девушка держит в руках связку шаров в окружении детей.

"24 часа в сутки, 365 дней в году абсолютной любви", - написала девушка.

Напомним, Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей: близнецов Еву и Матео, 10-летнего Криштиану-младшего и трехлетнюю дочь Алану Мартину.

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