Девушка Роналду опубликовала забавное фото с футболистом

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Девушка Роналду опубликовала забавное фото с футболистом

Возлюбленна нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме опубликовала очередное интересное фото с футболистом.

На снимке девушка в стильном спортивном костюме сидит над португальцем, заплетая ему косичку.

Напомним, футболист недавно вернулся из Португалии в Италию. Сегодня, 19 мая, Роналду провёл первую после карантина тренировку с "Ювентусом".

"Люблю баловать моего возлюбленного. В последнее время практикуем корневые косы (эта модель знает, как оставаться неподвижной", - подписала фото Джорджина.

А еще: Джорджина показала, как Роналду играет с детьми| http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Конечно, совершенно не мужская прическа. Хотя, как-то писали, что он так залысины прикрывает. Так помнится Бэйл делал.

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lesnovsky

А я читал, что лысина бывает только у тех, у кого есть мозги... Так что нет там никакой лысины.... Или этот пидор просто хочет, чтобы так думали...

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lesnovsky

Челдон не знает чем заняться... Ха-ха...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Над чем смеешься , дурачок из Сходни?

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lesnovsky

Над тобой конченный москаль... Ага...

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