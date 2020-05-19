Девушка Роналду опубликовала забавное фото с футболистом

Возлюбленна нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме опубликовала очередное интересное фото с футболистом.

На снимке девушка в стильном спортивном костюме сидит над португальцем, заплетая ему косичку.

Напомним, футболист недавно вернулся из Португалии в Италию. Сегодня, 19 мая, Роналду провёл первую после карантина тренировку с "Ювентусом".

"Люблю баловать моего возлюбленного. В последнее время практикуем корневые косы (эта модель знает, как оставаться неподвижной", - подписала фото Джорджина.

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