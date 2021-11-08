Девушка Роналду отреагировала на фото Месси с женой

Фото инстаграм Джорджины Родригес

Антонелла Рокуццо, супруга форварда ПСЖ Лионеля Месси, выложила в инстаграме новые фотографии с мужем.

Девушка опубликовала снимки на фоне вечернего Парижа и Эйфелевой башни.

На пост жены Месси отреагировала Джорджина Родригес, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Она оставила в комментариях эмодзи в виде сердечка.

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