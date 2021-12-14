Девушка Роналду побывала в гостях у Санта-Клауса (фото)

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Девушка Роналду побывала в гостях у Санта-Клауса (фото)

Фото: инстаграм Джорджины Родригес/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, побывала в гостях у Санта-Клауса в Лапландии.

"Самая счастливая мама в мире. -15 градусов в любви", - написала Джорджина в своем инстаграме.

Напомним, что Джорджина беременная и ждет двойню. В 2017 году она уже родила от Роналду девочку Алану Мартину. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей - Криштиану-младший, Ева и Матео.

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