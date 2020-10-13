Девушка Роналду поддержала игрока, заразившегося коронавирусом

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Девушка Роналду поддержала игрока, заразившегося коронавирусом

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме поддержала футболиста, который ранее сдал положительный тест на коронавирус.

"Ты моё вдохновение", - написала девушка в сторис.

Футболисту придется отсидеть двухнедельную изоляцию, чтобы выздороветь. Роналду пропустит завтрашний матч Лиги наций со Швецией.

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