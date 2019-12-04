Девушка Роналду поддержала португальца после церемонии вручения наград Серии А

Теги ювентускриштиану роналду

Девушка Роналду поддержала португальца после церемонии вручения наград Серии А

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес после вручения наград Серии А поддержала своего парня.

"Несравненный, неудержимый, храбрый.

Ни награды, ни титулы не скажут о нем ничего, даже если их много. Лучше всего его описывает его страсть, стремление к совершенствованию, ты вдохновляешь миллионы людей.

Тебя не напугать испытаниями, ты всем показываешь каково это - быть номером один. Я люблю тебя", - написала Джорджина в инстаграме.

Ранее стало известно, что обладателем "Золотого мяча" стал Лионель Месси. Роналду занял третью позицию. 

Не пропустите: ПСЖ готов купить Дибалу за 90 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков клуба

"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 14 37
2 Ювентус Ювентус 14 36
3 Лацио Лацио 14 30
4 Рома Рома 14 28
5 Кальяри Кальяри 13 25
6 Аталанта Аталанта 14 25
7 Наполи Наполи 14 20
8 Парма Парма 14 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 14 18
10 Торино Торино 14 17
11 Милан Милан 14 17
12 Болонья Болонья 14 16
13 Фиорентина Фиорентина 14 16
14 Сассуоло Сассуоло 13 14
15 Лечче Лечче 14 14
16 Удинезе Удинезе 14 14
17 Сампдория Сампдория 13 12
18 Дженоа Дженоа 14 10
19 СПАЛ СПАЛ 14 9
20 Брешия Брешия 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов