Девушка Роналду поддержала португальца после церемонии вручения наград Серии А

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес после вручения наград Серии А поддержала своего парня.

"Несравненный, неудержимый, храбрый.

Ни награды, ни титулы не скажут о нем ничего, даже если их много. Лучше всего его описывает его страсть, стремление к совершенствованию, ты вдохновляешь миллионы людей.

Тебя не напугать испытаниями, ты всем показываешь каково это - быть номером один. Я люблю тебя", - написала Джорджина в инстаграме.

Ранее стало известно, что обладателем "Золотого мяча" стал Лионель Месси. Роналду занял третью позицию.

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