Девушка Роналду поделилась пикантным фото в нижнем белье

Джорджина Родригес, девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала новое фото в инстаграме.

В этот раз девушка поделилась фото, на котором она развешивает белье на сушилке.

"Белье на свежем воздухе", - подписан снимок.

Напомним, что Джорджина и Роналду находятся на вилле футболиста на острове Мадейра.

Читайте также: Девушка Роналду показала забавное видео тренировки в присутствии дочери. | http://soccernews.ru