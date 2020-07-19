Девушка Роналду поделилась сексуальными фото с отдыха

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Девушка Роналду поделилась сексуальными фото с отдыха

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась сексуальными фотографиями с отдыха.

"Акуна Матата", - написала Родригес на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakuna matata ❤️

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 41 матч во всех турнирах, забил 32 гола и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Роналду опубликовал фото с девушкой и сыном на огромной яхте. | http://soccernews.ru
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