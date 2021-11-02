Девушка Роналду показала фото с УЗИ

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Девушка Роналду показала фото с УЗИ

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме снимок с ультразвукового исследования.

Пока модели делают УЗИ, рядом сидят все четверо детей звёздного португальца. Сам футболист в клинику не приехал.

Напомним, что Роналду и Джорджина ждут близнецов. Пост 36-летнего форварда с радостной новостью стал рекордным для инстаграма.

Криштиану вернулся в "МЮ" в конце августа и с тех пор совершил 8 голевых действий (7+1) в 10 играх.

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