Девушка Роналду показала, как дети португальца реагируют на его голы

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Девушка Роналду показала, как дети португальца реагируют на его голы

Джорджина Родригес, невеста форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме видеоролик с реакцией детей футболиста на забитые им голы.

Напомним, что во вторник вечером 34-летний нападающий оформил покер в матче квалификации Евро-2020 против Литвы.

"Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый. Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка", - написала девушка в посте.

Роналду состоит в отношениях с Джорджиной с 2017 года. У них есть дочь. Еще три ребёнка футболисту родили суррогатные матери.

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