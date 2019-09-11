Девушка Роналду показала, как дети португальца реагируют на его голы
Джорджина Родригес, невеста форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме видеоролик с реакцией детей футболиста на забитые им голы.
Напомним, что во вторник вечером 34-летний нападающий оформил покер в матче квалификации Евро-2020 против Литвы.
"Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый. Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка", - написала девушка в посте.
Роналду состоит в отношениях с Джорджиной с 2017 года. У них есть дочь. Еще три ребёнка футболисту родили суррогатные матери.
Не пропустите: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро
-
Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику, Бразилия и Чили сенсационно проиграли в товарищеских матчах
-
Главные новости дня: 10 сентября
-
Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020
-
Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих
Лента новостей
-
Жирков рассказал о настрое сборной России на финишный этап квалификации Евро-2020
-
Месси пропустит ещё один матч
-
Луис Адриано прокомментировал свой хет-трик в матче с "Флуминенсе"
-
Девушка Роналду показала, как дети португальца реагируют на его голы
-
Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе
-
Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России
-
Гризманн прокомментировал второй подряд незабитый пенальти
-
СМИ узнали, сколько судьи зарабатывают за работу на матчах РПЛ
-
Луис Адриано оформил первый хет-трик после ухода из "Спартака"
-
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро
-
Соболев не обижается на Черчесова из-за невызова в сборную России на сентябрьские матчи
-
Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику, Бразилия и Чили сенсационно проиграли в товарищеских матчах
-
Главные новости дня: 10 сентября
-
ПСЖ не предлагал Кавани продлить контракт
-
Саутгейт высказался о матче сборной Англии с Косово
-
Роналду подвел итоги победного матча сборной Португалии с Литвой
-
Сантуш: "Роналду - лучший в мире"
-
Санчо оформил дубль за сборную Англии в 19 лет
-
Ирландия переиграла Болгарию в товарищеском матче
-
Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3