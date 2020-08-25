Девушка Роналду показала, как плавает под водой в ластах и маске

Возлюбленная форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме показала, как проводит свободное время.

Девушка опубликовала видео, на котором видно, как она плавает под водой в маске и ластах. На испанке надет красивый, белый купальник.

Напомним, Роналду вместе с "Ювентусом" готовится к старту нового сезона-2020/21.

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