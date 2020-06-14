Девушка Роналду показала, как сидит на шпагате

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Девушка Роналду показала, как сидит на шпагате

Возлюбленная форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала, как сидит на шпагате.

В своем инстраграме девушка опубликовала фото, на котором демонстрирует хорошую растяжку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@suspiciousantwerp makes me want to dance #suspiciousantwerppartner

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года она родила от него дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть еще трое детей, который были рождены от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Джорджина опубликовала милое семейное фото с Роналду и детьми. | http://soccernews.ru
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