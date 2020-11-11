Девушка Роналду показала, как сидит на шпагате на яхте

Девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме опубликовала фото на яхте.

Родригес показала, как сидит на продольно шпагате в эффектном спортивном костюме.

"Между морем и небом", - подписала снимок девушка.

Напомним, Роналду на данный момент находится в расположении сборной Португалии и готовится к предстоящим матчам команды.

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