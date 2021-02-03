Девушка Роналду показала, как сын португальца отпраздновал гол Криштиану

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Девушка Роналду показала, как сын португальца отпраздновал гол Криштиану

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, показала, как сын португальца Криштиану-младший отпраздновал гол отца в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с миланским "Интером" (2:1).

Видео Джорджина опубликовала в сториз своего Instagram.

В этой встрече Роналду сделал дубль, забив один гол с пенальти, а также воспользовавшись ошибкой обороны миланского клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 23 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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