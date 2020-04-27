Девушка Роналду показала забавное видео тренировки в присутствии дочери

Девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес опубликовала видео тренировки. На ролике вместе с девушкой присутствовала дочка Алана, которая бегала вокруг Джорджианы.

Алана - общая дочь Роналду и Родригес, которая родилась в 2017 году. Всего пара воспитывает четверых детей.

Розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Италии составляет 26 644 человека, выздоровевших - 64 928.

А еще: Месси и Роналду разыграли победу в еще одном рейтинге! FourFourTwo определил ТОП-25 футболистов за последние 25 лет - представляем первую десятку| http://soccernews.ru