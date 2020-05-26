Девушка Роналду попала на обложку журнала Women’s Health

Теги криштиану роналдуджорджина родригес

Девушка Роналду попала на обложку журнала Women’s Health

Возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес попала на обложку журнала Women’s Health. Об этом девушка написала в своем инстаграме.

"Мое первое попадание на обложку журнала, который связан с моим стилем жизни", - сообщила Джорджина.

Роналду встречается с Родригес с начала 2017 года. Вместе пара воспитывает четверых детей.

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