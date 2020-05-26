Девушка Роналду попала на обложку журнала Women’s Health

Возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес попала на обложку журнала Women’s Health. Об этом девушка написала в своем инстаграме.

"Мое первое попадание на обложку журнала, который связан с моим стилем жизни", - сообщила Джорджина.

Роналду встречается с Родригес с начала 2017 года. Вместе пара воспитывает четверых детей.

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