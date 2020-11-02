Девушка Роналду порадовала фанатов стильной фотосессией

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Девушка Роналду порадовала фанатов стильной фотосессией

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поучаствовала в стильной фотосессии для арабской версии французского журнала L’Officiel.

Родригес позировала в нарядах от аргентинского бренда La Martina.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" три матча во всех турнирах и забил пять голов.

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Девушка Роналду показала, как она провела Хэлллоуин

Девушка Роналду показала, как она провела Хэлллоуин

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