Девушка Роналду поучаствовала в музыкальном шоу в образе львицы
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поучаствовала в музыкальном шоу Face Mask.
Девушка спела песню, использовав образ львицы. По правилам конкурса участники должны выполнить номер, а лишь потом открыть свою личность. Жюри и зрители были очень удивлены, увидев Джорджину.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
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