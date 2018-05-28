Девушка Роналду поздравила его с победой в Лиге Чемпионов

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Девушка Роналду поздравила его с победой в Лиге ЧемпионовДевушка форварда "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поздравила португальца с победой в Лиге Чемпионов.

В финале турнира испанцы обыграли "Ливерпуль" со счетом 3:1.

"Наш чемпион. Ты заслужил это. Какими счастливыми ты сделал всех нас! Мы переживали вместе, но теперь трофей у нас. Ты добился этого благодаря своей уверенности и регулярной работе. Энтузиазм и страсть подталкивают тебя продолжать упорно работать дома, после тяжелых тренировок. Ты пример для всех. Мы любим тебя", – написала Родригес.

Читайте: У Роналду две претензии к руководству "Реала" | http://soccernews.ru

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