Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций

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Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций

Девушка нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме поздравила футболиста с победой в Лиге наций.

Напомним, в финальном матче турнира Португалия минимально обыграла Нидерланды (1:0).

"Любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты лучший!" - написала Родригес.

Для 34-летнего португальца эта награда стала 30-й в карьере. 

В минувшем сезоне Роналду с "Ювентусом" выиграл чемпионат Италии, а также Суперкубок страны. В 31 матче он забил 21 гол.

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