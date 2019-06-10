Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций
Девушка нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме поздравила футболиста с победой в Лиге наций.
Напомним, в финальном матче турнира Португалия минимально обыграла Нидерланды (1:0).
"Любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты лучший!" - написала Родригес.
Для 34-летнего португальца эта награда стала 30-й в карьере.
В минувшем сезоне Роналду с "Ювентусом" выиграл чемпионат Италии, а также Суперкубок страны. В 31 матче он забил 21 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
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|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
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|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
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|Кьево
|38
|17