Девушка Роналду поздравила сына Месси с днем рождения

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Девушка Роналду поздравила сына Месси с днем рождения

Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина поздравила сына капитана "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго с днем рождения.

2 ноября мальчику исполнилось 8 лет. 

"С днем рождения, Тьяго.

У меня нет слов, чтобы выразить то, что ты для нас значишь. Ты всегда улыбаешься и несешь миру умиротворение.

Мы любим тебя, и я собираюсь и дальше усыпать тебя поцелуями, пусть тебе это и не нравится", - написала в инстаграме мама Тьяго.

Родригес присоединилась к поздравлениям.

"Как быстро они растут. Поздравляю", - написала Джорджна.

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