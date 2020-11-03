Девушка Роналду поздравила сына Месси с днем рождения
Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина поздравила сына капитана "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго с днем рождения.
2 ноября мальчику исполнилось 8 лет.
"С днем рождения, Тьяго.
У меня нет слов, чтобы выразить то, что ты для нас значишь. Ты всегда улыбаешься и несешь миру умиротворение.
Мы любим тебя, и я собираюсь и дальше усыпать тебя поцелуями, пусть тебе это и не нравится", - написала в инстаграме мама Тьяго.
Родригес присоединилась к поздравлениям.
"Как быстро они растут. Поздравляю", - написала Джорджна.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17