Девушка Роналду поздравила сына Месси с днем рождения

Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина поздравила сына капитана "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго с днем рождения.

2 ноября мальчику исполнилось 8 лет.

"С днем рождения, Тьяго.

У меня нет слов, чтобы выразить то, что ты для нас значишь. Ты всегда улыбаешься и несешь миру умиротворение.

Мы любим тебя, и я собираюсь и дальше усыпать тебя поцелуями, пусть тебе это и не нравится", - написала в инстаграме мама Тьяго.

Родригес присоединилась к поздравлениям.

"Как быстро они растут. Поздравляю", - написала Джорджна.

Не пропустите: Бернардески в скором времени покинет "Ювентус"| http://soccernews.ru