Девушка Роналду преподала урок танцев сыну португальца

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, попыталась научить танцу младшего сына футболиста 3-летнего Матео.

Впрочем, несмотря на попытки девушки, мальчик танцевать отказался.

Матео родился 8 июня 2017 года. В этот же день на свет появилась его сестра Ева. Они были рождены от суррогатной матери. Таким же образом родился старший сын Роналду - Криштиану-младший. Также у футболиста есть дочь Алана Мартина от Родригес.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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