Девушка Роналду преподала урок танцев сыну португальца
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, попыталась научить танцу младшего сына футболиста 3-летнего Матео.
Впрочем, несмотря на попытки девушки, мальчик танцевать отказался.
Матео родился 8 июня 2017 года. В этот же день на свет появилась его сестра Ева. Они были рождены от суррогатной матери. Таким же образом родился старший сын Роналду - Криштиану-младший. Также у футболиста есть дочь Алана Мартина от Родригес.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|Аталанта
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|51
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17