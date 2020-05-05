Девушка Роналду призвала носить маски в период пандемии коронавируса

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, обратилась к подписчикам с просьбой соблюдать масочный режим.

"Надев маску, вы защищаете всех нас от распространения COVID-19. Мы можем сократить число людей, заражённых этой болезнью, и спасти мир с помощью такого простого действия, как ношение маски. Пожалуйста, давайте продолжим распространять это сообщение-призыв. Вместе мы можем победить", - написала Джорджина в инстаграме.

Почти два месяца 35-летний Роналду с семьей пробыл на острове Мадейра, а накануне вернулся в Турин, чтобы после двухнедельного карантина вернуться к тренировкам с "Ювентусом".

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