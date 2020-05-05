Девушка Роналду призвала носить маски в период пандемии коронавируса

Теги ювентускриштиану роналдукоронавирус

Девушка Роналду призвала носить маски в период пандемии коронавируса

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, обратилась к подписчикам с просьбой соблюдать масочный режим.

"Надев маску, вы защищаете всех нас от распространения COVID-19. Мы можем сократить число людей, заражённых этой болезнью, и спасти мир с помощью такого простого действия, как ношение маски. Пожалуйста, давайте продолжим распространять это сообщение-призыв. Вместе мы можем победить", - написала Джорджина в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me he asociado con @bellacanvas para donar 20.000 mascarillas a @nuevo_futuro y @esferafundacion Grandes familias a las que admiro por su excelente labor y compromiso ❤️ Llevar mascarilla es un acto fundamental para protegernos a todos de la propagación de la Covid-19. Como la gran comunidad que somos, podemos reducir el número de afectados por esta enfermedad y salvar el mundo con un acto tan simple como es el de cubrirnos Por favor, sigamos difundiendo este mensaje. Juntos vamos a superarlo ❤️ @aloyoga -------------------------------- I have partnered with @bellacanvas to donate 20,000 masks to @nuevo_futuro and @esferafundacion Great families that I admire for their excellent work and commitment ❤️ Wearing a mask is a fundamental act to protect us all from the spread of Covid-19. As the great community that we are, we can reduce the number of people affected by this disease and save the world with an act as simple as covering ourselves Please, let's continue spreading this message. Together we can overcome ❤️ #COVID19 #life #health #world #coronavirus #mask @aloyoga

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Почти два месяца 35-летний Роналду с семьей пробыл на острове Мадейра, а накануне вернулся в Турин, чтобы после двухнедельного карантина вернуться к тренировкам с "Ювентусом".

Не пропустите: Криштиану Роналду вернулся в Турин. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Навальный ответил Соловьёву на заявление о связях с Уткиным

Навальный ответил Соловьёву на заявление о связях с Уткиным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов