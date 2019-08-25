Девушка Роналду рассказала, как соблазняет португальца
Джорджина Родригес, девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказала, каким образом она соблазняет футболиста.
"Нелегко быть девушкой такого знаменитого человека, но я не хочу менять свою жизнь. Мои чувства к Криштиану сильнее любого давления. Мы восхищаемся друг другом.
Но очень важно уметь соблазнять мужчину. Я всегда сплю в сексуальном нижнем белье. Это удобно, сексуально и романтично. Это делает вашего мужчину счастливым.
Я с Роналду не ради денег. Мое самое большое богатство - это здоровая и счастливая семья. Несколько месяцев назад умер мой отец. Тогда я поняла, что здоровье - это самая большая ценность. Без него мы ничего не представляем. Экономическое богатство дает много преимуществ, но не приносит счастья", - приводит слова Родригес The Sun.
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Рамос высказался о Неймаре, который может перейти в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|1
|3
|2
|Ювентус
|1
|3
|3
|Аталанта
|0
|0
|4
|Болонья
|0
|0
|5
|Брешия
|0
|0
|6
|Кальяри
|0
|0
|7
|Дженоа
|0
|0
|8
|Хеллас Верона
|0
|0
|9
|Интер Милан
|0
|0
|10
|Лацио
|0
|0
|11
|Лечче
|0
|0
|12
|Милан
|0
|0
|13
|Рома
|0
|0
|14
|СПАЛ
|0
|0
|15
|Сампдория
|0
|0
|16
|Сассуоло
|0
|0
|17
|Торино
|0
|0
|18
|Удинезе
|0
|0
|19
|Фиорентина
|1
|0
|20
|Парма
|1
|0