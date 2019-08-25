Девушка Роналду рассказала, как соблазняет португальца

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Девушка Роналду рассказала, как соблазняет португальца

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказала, каким образом она соблазняет футболиста.

"Нелегко быть девушкой такого знаменитого человека, но я не хочу менять свою жизнь. Мои чувства к Криштиану сильнее любого давления. Мы восхищаемся друг другом.

Но очень важно уметь соблазнять мужчину. Я всегда сплю в сексуальном нижнем белье. Это удобно, сексуально и романтично. Это делает вашего мужчину счастливым.

Я с Роналду не ради денег. Мое самое большое богатство - это здоровая и счастливая семья. Несколько месяцев назад умер мой отец. Тогда я поняла, что здоровье - это самая большая ценность. Без него мы ничего не представляем. Экономическое богатство дает много преимуществ, но не приносит счастья", - приводит слова Родригес The Sun.

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