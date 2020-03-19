Девушка Роналду рассыпалась в комплиментах Криштиану

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Девушка Роналду рассыпалась в комплиментах Криштиану
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, обратилась к португальцу, адресовав ему кучу комплиментов.

"Ты всегда будешь нашим героем за свою силу и храбрость. Ты защищаешь нас днем и ночью. Ты - наш ангел-хранитель. В радостные моменты ты являешься нашим другом. Ты всегда будет самым лучшим из мужчин за ту любовь и поддержку, которую ты даришь нам. Мы любим тебя, папа", - написала Родригес в своем Instagram.

Ранее издание Corriere dello Sport сообщила, что футболист ежемесячно выделяет Родригес около 100 тысяч евро на карманные расходы.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них есть общая дочь Алана Мартина.

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