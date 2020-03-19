Девушка Роналду рассыпалась в комплиментах Криштиану
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, обратилась к португальцу, адресовав ему кучу комплиментов.
"Ты всегда будешь нашим героем за свою силу и храбрость. Ты защищаешь нас днем и ночью. Ты - наш ангел-хранитель. В радостные моменты ты являешься нашим другом. Ты всегда будет самым лучшим из мужчин за ту любовь и поддержку, которую ты даришь нам. Мы любим тебя, папа", - написала Родригес в своем Instagram.
Por tu fuerza y valentía siempre serás nuestro HÉROE. Por protegernos de noche y de día serás nuestro ÁNGEL GUARDIÁN. Por los momentos de alegría serás nuestro AMIGO ESPECIAL. Por ese amor tan grande que nos das, por tu ejemplo y apoyo, siempre serás para nosotros, EL MÁS IMPORTANTE Y EL MEJOR DE LOS HOMBRES. TE AMAMOS PAPÁ. ❤❤❤❤❤❤#felizdiadelpadre @cristiano Felicidades a ti también papá
Ранее издание Corriere dello Sport сообщила, что футболист ежемесячно выделяет Родригес около 100 тысяч евро на карманные расходы.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них есть общая дочь Алана Мартина.
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|Милан
|26
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Сассуоло
|25
|32
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|25
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|13
|Фиорентина
|26
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|25
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|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
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|СПАЛ
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