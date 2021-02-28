Девушка Роналду сфотографировалась в нижнем белье для известного журнала

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сфотографировалась в нижнем белье для журнала Sportweek.

Фотографию девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

36-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи.

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