Девушка Роналду сфотографировалась в нижнем белье для известного журнала

Теги криштиану роналдуювентусджорджина родригес

Девушка Роналду сфотографировалась в нижнем белье для известного журнала

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сфотографировалась в нижнем белье для журнала Sportweek.

Фотографию девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

36-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Роналду опубликовал новое фото с семьей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Месси хочет остаться в "Барселоне"

Источник: Месси хочет остаться в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов