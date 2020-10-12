Девушка Роналду сфотографировалась в роскошном авто футболиста за два миллиона евро

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сфотографировалась в роскошном авто Bugatti.

Стоимость автомобиля, принадлежащего футболисту, составляет около двух миллионов евро.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" два матча во всех турнирах и забил три гола.

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