Девушка Роналду снялась в откровенной фотосессии
Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, приняла участие в фотосессии для журнала InStyle.
Один из снимков привлекает особое внимание своей откровенностью - девушка позирует полностью обнажённой, прикрывшись только сумочкой.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
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|Ювентус
|26
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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|18
|20
|Брешия
|27
|17