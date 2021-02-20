Девушка Роналду снялась в откровенной фотосессии

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Девушка Роналду снялась в откровенной фотосессии

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, приняла участие в фотосессии для журнала InStyle.

Один из снимков привлекает особое внимание своей откровенностью - девушка позирует полностью обнажённой, прикрывшись только сумочкой.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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