Девушка Роналду снялась в рекламе в откровенном купальнике

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Девушка Роналду снялась в рекламе в откровенном купальнике

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме рекламный ролик со своим участием.

Модель рекламирует откровенный купальник, позируя в нём. Зацените!

"Новая кампания", - написала Джорджина в описании к посту.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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