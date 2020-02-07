Девушка Роналду станцевала танго на музыкальном фестивале

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Девушка Роналду станцевала танго на музыкальном фестивале

Невеста форварда "Ювентуса" Джорджина Родригес на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" станцевала танго.

Отметим, что на мероприятии 25-летняя девушка была ведущей и за вечер поменяла несколько нарядов, которые вызвали интерес в соцсетях.

Также Родригес станцевала страстное танго, за которым с интересом наблюдал Роналду. После выступления девушка спустилась к футболисту, чтобы обнять и поцеловать.

Роналду и Родригес в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает четверых детей, трое из которых от суррогатных матерей.

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