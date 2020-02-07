Девушка Роналду станцевала танго на музыкальном фестивале
Невеста форварда "Ювентуса" Джорджина Родригес на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" станцевала танго.
Отметим, что на мероприятии 25-летняя девушка была ведущей и за вечер поменяла несколько нарядов, которые вызвали интерес в соцсетях.
Georgina Rodriguez looking like a goddess last night in Sanremo #CristianoRonaldo pic.twitter.com/Wv1qTi8niL— @GIBELLXK (@gigibellakenda1) February 7, 2020
Также Родригес станцевала страстное танго, за которым с интересом наблюдал Роналду. После выступления девушка спустилась к футболисту, чтобы обнять и поцеловать.
Georgina Rodriguez dancing Tango for the first time in Sanremo pic.twitter.com/jZwwIpN5i3— @GIBELLXK (@gigibellakenda1) February 7, 2020
Роналду и Родригес в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает четверых детей, трое из которых от суррогатных матерей.
А еще: Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше| http://soccernews.ru
главное
-
Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше
-
Черышев не собирается принимать предложения из РПЛ
-
Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде
-
Клопп побил рекорд АПЛ по числу призов лучшему тренеру месяца за сезон
-
"Динамо" получит огромный спонсорский транш от банка ВТБ
Лента новостей
-
МВД направило на экспертизу высказывания Э. Запашного в адрес футбольных фанатов
-
Девушка Роналду станцевала танго на музыкальном фестивале
-
Мойес хочет видеть Месси в АПЛ
-
1
Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место
-
Ананидзе назвал главные моменты своей карьеры в "Спартаке"
-
Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше
-
"Зенит" опубликовал календарь контрольных матчей на третьем сборе
-
1
Дюгарри: "Барселона" - это клуб клоунов"
-
Черышев не собирается принимать предложения из РПЛ
-
Ананидзе рассказал о прощальном разговоре с владельцем "Спартака" Федуном
-
1
Черчесов: "Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами!"
-
Хеведес сравнил "Зенит" с "Баварией"
-
Черышев рассказал о своём отношении к России
-
Дейли Блинд вернулся в строй после двухмесячного перерыва из-за проблем с сердцем
-
Ананидзе рассказал, когда решил покинуть "Спартак"
-
Гвардиола отреагировал на слухи о возможном переходе Месси в "Манчестер Сити"
-
Два города подали заявку на проведение финала Кубка России
-
Хеведес высказался о сорвавшемся переходе в "Кёльн"
-
"Краснодар" уступил "Виктории Плзень" в товарищеской игре
-
3
Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|22
|31
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15