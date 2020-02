Девушка Роналду станцевала танго на музыкальном фестивале

Невеста форварда "Ювентуса" Джорджина Родригес на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" станцевала танго.

Отметим, что на мероприятии 25-летняя девушка была ведущей и за вечер поменяла несколько нарядов, которые вызвали интерес в соцсетях.

Georgina Rodriguez looking like a goddess last night in Sanremo #CristianoRonaldo pic.twitter.com/Wv1qTi8niL