Девушка Роналду станцевала танго на музыкальном фестивале

Невеста форварда "Ювентуса" Джорджина Родригес на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" станцевала танго.

Отметим, что на мероприятии 25-летняя девушка была ведущей и за вечер поменяла несколько нарядов, которые вызвали интерес в соцсетях.

Georgina Rodriguez looking like a goddess last night in Sanremo #CristianoRonaldo pic.twitter.com/Wv1qTi8niL — @GIBELLXK (@gigibellakenda1) February 7, 2020

Также Родригес станцевала страстное танго, за которым с интересом наблюдал Роналду. После выступления девушка спустилась к футболисту, чтобы обнять и поцеловать.

Georgina Rodriguez dancing Tango for the first time in Sanremo pic.twitter.com/jZwwIpN5i3 — @GIBELLXK (@gigibellakenda1) February 7, 2020

Роналду и Родригес в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает четверых детей, трое из которых от суррогатных матерей.

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