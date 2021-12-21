Девушка Роналду станет героиней сериала Netflix

Фото: инстаграм Джорджины Родригес/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, станет героиней документального сериала для Netflix.

Эпизоды сериала с участием девушки будут доступны с 27 января. Ожидается, что в фильме будет показана история знакомства Родригес с Роналду.

Джорджина и Криштиану состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года Родригес родила от португальца девочку Алану Мартину. Сейчас она беременна от него двойней. Также у футболиста есть еще трое детей - Криштиану-младший, Ева и Матео, которые были рождены от суррогатных матерей.

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