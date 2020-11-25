Девушка Роналду устроила костюмированную вечеринку с детьми футболиста

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Девушка Роналду устроила костюмированную вечеринку с детьми футболиста

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, устроила костюмированную вечеринку с детьми футболиста.

Фотографию праздника девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" семь матчей во всех турнирах и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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