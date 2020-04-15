Девушка Роналду восхитила фанатов интимным фото

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала в сториз своего Instagram фотографию в красном бюстгалтере.

"Я собираюсь сделать торт. Ты сделаешь его со мной?" - написала Родригес.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года она родила от него дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть еще трое детей, который были рождены от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.

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