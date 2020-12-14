Девушка Роналду выложила фото в красном белье на фоне рождественской ёлки

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Девушка Роналду выложила фото в красном белье на фоне рождественской ёлки

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме пару новых фотографий.

На снимках модель в красном белье. Она позирует на фоне рождественской ёлки.

"Любить себя - начало вечной истории любви", - написала Джорджина в описании к посту.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от футболиста девочку. Также у форварда есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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