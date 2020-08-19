Девушка Роналду выложила романтические фото с футболистом с яхты

Теги ювентускриштиану роналду

Девушка Роналду выложила романтические фото с футболистом с яхты

Девушка Роналду Джорджина Родригес в инстаграме выложила совместное фото с футболистом.

На снимке пара сидит на яхте и целуется.

"Как мне повезло", - подписала снимок девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que afortunada me siento ❤️

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённых суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.

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