Девушка Роналду выложила романтические фото с футболистом с яхты

Девушка Роналду Джорджина Родригес в инстаграме выложила совместное фото с футболистом.

На снимке пара сидит на яхте и целуется.

"Как мне повезло", - подписала снимок девушка.

Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённых суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.

Не пропустите: Роналду выложил совместное фото с Буффоном. | http://soccernews.ru