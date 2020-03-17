Девушка Ругани заразилась коронавирусом

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Девушка Ругани заразилась коронавирусом

Итальянская журналистка Микела Персико, девушка защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, призналась, что больна коронавирусом, как и её возлюбленный.

"Положительный, но бессимптомный результат. Привет, ребята, я только что получила результат [теста на коронавирус], но я хочу заверить вас, что со мной всё хорошо. Спасибо большое за вашу поддержку", - написала Персико в инстаграме.

Напомним, что у Ругани заболевание выявили неделю назад. Обнаружение вируса у футболиста "Ювентуса" привело к приостановке розыгрыша Серии А.

Италия стала очагом эпидемии в Европе. В стране заразились около 28 тысяч человек, более двух тысяч случаев завершились летальным исходом.

Не пропустите: Ругани рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
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