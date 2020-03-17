Девушка Ругани заразилась коронавирусом
Итальянская журналистка Микела Персико, девушка защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, призналась, что больна коронавирусом, как и её возлюбленный.
"Положительный, но бессимптомный результат. Привет, ребята, я только что получила результат [теста на коронавирус], но я хочу заверить вас, что со мной всё хорошо. Спасибо большое за вашу поддержку", - написала Персико в инстаграме.
Напомним, что у Ругани заболевание выявили неделю назад. Обнаружение вируса у футболиста "Ювентуса" привело к приостановке розыгрыша Серии А.
Италия стала очагом эпидемии в Европе. В стране заразились около 28 тысяч человек, более двух тысяч случаев завершились летальным исходом.
Не пропустите: Ругани рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16